Пожилая челнинка разбилась насмерть, пытаясь спуститься с балкона по веревке

Трагедия произошла накануне вечером в 41-м комплексе Автограда. Информация об этом появилась на страницах в соцсетях.

По рассказам очевидцев, 66-летняя жительница дома пыталась спуститься с балкона квартиры на девятом этаж по веревке. Однако женщина сорвалась и рухнула вниз. От полученных травм челнинка скончалась.

Факт произошедшего ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ. Проводяться следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.