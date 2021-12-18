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Ру Тат
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Происшествия
18 декабря 2021  11:58
Полина Шевчук

Пожилая челнинка разбилась насмерть, пытаясь спуститься с балкона по веревке

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Трагедия произошла накануне вечером в 41-м комплексе Автограда. Информация об этом появилась на страницах в соцсетях.

По рассказам очевидцев, 66-летняя жительница дома пыталась спуститься с балкона квартиры на девятом этаж по веревке. Однако женщина сорвалась и рухнула вниз. От полученных травм челнинка скончалась.

Факт произошедшего ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ. Проводяться следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

#выпала из окна #МВД по РТ
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