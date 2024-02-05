Пожилая челнинка попалась на уловки мошенников, продала квартиру и лишилась около 9 млн

Пенсионерка из Набережных челнов, пытаясь обезопасить свои счета, продала квартиру и перевела все свои накопления аферистам.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, в середине января 71-летней жительнице Набережных Челнов поступил звонок в одном из мессенджеров. Лжеполицейский убедил пенсионерку, что ее банковские счета взломаны и неизвестные пытаются снять денежные средства. Челнинка сняла деньги и перевела на указанные «безопасные счета».

Через несколько дней мошенники сообщили, что аферисты имеют доступ к ее персональным данным и хотят продать квартиру. Для спасения жилья, ей предложили ввести мошенников в заблуждение и оформить договор купли-продажи квартиры, а вырученные деньги снова сохранить на безопасной ячейке до стабилизации ситуации.

Женщине удалось быстро продать жилье за 5 миллионов рублей. Деньги она отдала мошенникам. После этого злоумышленники на связь больше не выходили. Таким образом в течение двух недель общения с мошенниками пенсионерка лишилась около 9 млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.