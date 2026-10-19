Пожилая челнинка отсудила у магазина 650 тыс. за перелом бедра

650 тысяч рублей присудили 78-летней жительнице Набережных Челнов в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную ею при выходе из магазина на проспекте Сююмбике. Ответчиком выступила фирма «МоскВа-К», сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным надзорного ведомства, несчастный случай произошел в июле 2024 года. Пенсионерка выходила из магазина, в этот момент автоматические двери резко закрылись, ударив женщину. Пожилая челнинка упала и получила закрытый перелом бедра со смещением. Женщине провели экстренную операцию, теперь она нуждается в постоянном уходе и не может самостоятельно передвигаться.

Прокуратура обратилась с иском в суд, требование ведомства было удовлетворено.