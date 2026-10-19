news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 19 октября 2026 17:00

Пожилая челнинка отсудила у магазина 650 тыс. за перелом бедра

Читайте нас в

650 тысяч рублей присудили 78-летней жительнице Набережных Челнов в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную ею при выходе из магазина на проспекте Сююмбике. Ответчиком выступила фирма «МоскВа-К», сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным надзорного ведомства, несчастный случай произошел в июле 2024 года. Пенсионерка выходила из магазина, в этот момент автоматические двери резко закрылись, ударив женщину. Пожилая челнинка упала и получила закрытый перелом бедра со смещением. Женщине провели экстренную операцию, теперь она нуждается в постоянном уходе и не может самостоятельно передвигаться.

Прокуратура обратилась с иском в суд, требование ведомства было удовлетворено.

#пострадала женщина #компенсация #Прокуратура Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Старт производства нового электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY

Старт производства нового электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY

19 октября 2026
В Татарстане избрали пять мировых судей

В Татарстане избрали пять мировых судей

19 октября 2026
Новости партнеров