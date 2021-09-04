В Казани восстановлена памятная ротонда у Порохового завода

В Кировском районе Казани на территории бывшей Пороховой слободы восстановили облик мемориальной ротонды, посвященной жертвам взрыва на оборонном предприятии в 1917 году. Работы были проведены за счет частных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Ротонда до начала работ по восстановлению. Фото: © администрация Кировского и Московского районов Казани

Обновленный объект находится на пересечении улиц 1 Мая и Богатырева. Ротонда была построена в 1927 году, но тесно связана с ЧП на Пороховом заводе 14 августа 1917 года и непосредственно с именем директора тех лет Всеволода Лукницкого.

Фото: © администрация Кировского и Московского районов Казани

После взрыва на предприятии начался мощный пожар, Лукницкий пытался лично не допускать дальнейшего возгорания хотя бы некоторых цехов и складов – он запустил дренажную систему, которая затопила их. Лукницкий запускал систему пожаротушения, когда вокруг взрывались боеприпасы, одним из взрывов ему оторвало руку. Генерал-лейтенант вскоре умер от потери крови. На похороны директора завода, предотвратившего более сильные разрушения в городе, пришло множество людей.

Фото: © предоставлено администрацией Кировского и Московского районов Казани

Вместе с тем есть версия, что ротонда была построена бельгийцами за год до взрыва на предприятии в знак завершения реконструкции Порохового завода. В нее как в часовню в 1988 году, когда завод отмечал 200 лет, поместили памятную табличку с надписью о Лукницком на надгробной колонне. Сам Лукницкий, как полагают, был захоронен у церкви Николая Чудотворца в Пороховой слободе, которая позже была разрушена, а территория прилегавшего кладбища застроена домом для рабочих. Сейчас ротонда – памятник не только Лукницкому, но и всем служащим завода, погибшим при ЧП 1917 года.

Фото: © администрация Кировского и Московского районов Казани

В 2015 году ротонда была внесена в список выявленных объектов культурного наследия. Как подчеркнули ИА «Татар-информ» в администрации Кировского и Московского районов, существуют специальные экскурсии по Пороховой слободе, объектом которых становится и мемориальная ротонда.