«Хорошее приобретение»: Минниханов – о произведенных в Татарстане вертолетах и «метеорах»

В Татарстане состоялась передача первых десяти вертолётов Ми-8МТВ-1 эксплуатирующим организациям. Кроме того, два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях типа «Метеор» останутся работать в республике. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своём официальном Телеграм-канале.

«Поздравляю регионы нашей страны с хорошим приобретением! Сегодня приняли участие в передаче первых 10 вертолетов Ми-8МТВ-1. Также передали два скоростных пассажирских "Метеора" — они останутся у нас, в Татарстане! Благодарю КВЗ и Заводу им. Горького!» — отметил Минниханов.

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Он также выразил благодарность предприятиям, подчеркнув их вклад в промышленность России: «Успехов вам! Вы производите действительно конкурентоспособные и необходимые для нашей страны машины».