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«Поздравляем друг друга с днем рождения». Овечкин об отношениях с Гретцки
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился, какие у него отношения с Уэйном Гретцки.
«Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Конечно, я не пишу ему сообщения каждый день, да и он не стал бы отвечать мне ежедневно. Но я горжусь, что знаком с лучшим игроком», – передает слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Напомним, что до рекорда Гретцки Александру не хватает 20 шайб. На счету Овечкина сейчас 874 гола, у Уэйна – 894. На протяжении двух матчей подряд Овечкин не может отличиться заброшенными шайбами.
В данный момент «Вашингтон Кэпиталз» идет на первом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче столичный клуб сыграет с «Сиэтл Кракен» на выезде. Игра начнется 24 января в 6:00 по мск.
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