Поздравления ко Дню Победы появятся на экранах казанских автобусов

Фото: Телеграм-канал МУП «ПАТП №2»

МУП «ПАТП №2» объявило о старте акции «К 80-летию Великой Победы. Спасибо героям!», приуроченной к 9 Мая. Об этом сообщили в Телеграм-канале МУП «ПАТП №2».

Лучшие поздравления от пассажиров будут транслироваться 7, 8 и 9 мая на медиаэкранах в 100 городских автобусах.

Жители и гости Казани могут бесплатно принять участие в акции. Для этого нужно написать поздравление ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции или поделиться семейной историей о военном времени. К тексту можно приложить фотографию героя.

Поздравления принимаются до 30 апреля на почту media@kazan-patp2.ru с пометкой «День Победы».