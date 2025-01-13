Поздравления казанцев с Днем защитника Отечества появятся в автобусах

Фото: © «Татар-информ»

Жители Казани могут поучаствовать в акции «поздравь защитника в казанском автобусе». Лучшие поздравления от пассажиров покажут на медиа-экранах в 100 автобусах. Увидеть «приятные картинки» родные смогут 21, 22, 23 февраля.

Как сообщили МУП «ПАТП №2» для участия нужно красиво оформить поздравление с 23 февраля. Это может быть фотография, коллаж, рисунок от руки, картина, нарисованная нейросетью, а также теплые пожелания.

Отмечается, что соотношение сторон должно быть 16:9, разрешение 1280х720рх, а формат JPG.

Поздравление нужно прислать до 8 февраля на почту media@kazan-patp2.ru. В теме письма необходимо написать «23 февраля», оставить телефон для обратной связи.

Среди пассажиров, которые пришлют самые оригинальные поздравления, будут разыграны ценные призы.

Напомним, по решению Президента России Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.