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Поздравления казанцев с Днем защитника Отечества появятся в автобусах
Жители Казани могут поучаствовать в акции «поздравь защитника в казанском автобусе». Лучшие поздравления от пассажиров покажут на медиа-экранах в 100 автобусах. Увидеть «приятные картинки» родные смогут 21, 22, 23 февраля.
Как сообщили МУП «ПАТП №2» для участия нужно красиво оформить поздравление с 23 февраля. Это может быть фотография, коллаж, рисунок от руки, картина, нарисованная нейросетью, а также теплые пожелания.
Отмечается, что соотношение сторон должно быть 16:9, разрешение 1280х720рх, а формат JPG.
Поздравление нужно прислать до 8 февраля на почту media@kazan-patp2.ru. В теме письма необходимо написать «23 февраля», оставить телефон для обратной связи.
Среди пассажиров, которые пришлют самые оригинальные поздравления, будут разыграны ценные призы.
Напомним, по решению Президента России Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.
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