Поздравление женщин и поездки в регионы: появился график Путина на неделю

С 4 по 10 марта в графике Президента России Владимира Путина значатся сразу несколько поездок в регионы. Планы главы государства были озвучены в передаче «Москва. Кремль. Путин» — фрагментом поделился журналист Павел Зарубин.

Помимо этого, Президент России планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Также в преддверии 8 Марта Владимир Путин поздравит россиянок со Всемирным женским днем — ожидается неформальное общение.