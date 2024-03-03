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Поздравление женщин и поездки в регионы: появился график Путина на неделю
С 4 по 10 марта в графике Президента России Владимира Путина значатся сразу несколько поездок в регионы. Планы главы государства были озвучены в передаче «Москва. Кремль. Путин» — фрагментом поделился журналист Павел Зарубин.
Помимо этого, Президент России планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Также в преддверии 8 Марта Владимир Путин поздравит россиянок со Всемирным женским днем — ожидается неформальное общение.
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