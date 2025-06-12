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Общество 12 июня 2025 17:34

Поздравление Рубио с Днем России стало сигналом к улучшению отношений между США и РФ

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Поздравление с Днем России от госсекретаря США Марко Рубио может свидетельствовать о заметном изменении в подходе Вашингтона к отношениям с Москвой. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию агентства Bloomberg.

Указывается, что такой шаг представляет собой отход от курса предыдущей администрации, которая после начала конфликта воздерживалась от подобных обращений.

Ровно год назад, 12 июня, Соединенные Штаты использовали праздник как повод для объявления нового пакета антироссийских санкций. На этом фоне заявление Рубио в 2025 году выглядит как дипломатический жест.

В своем поздравлении американский чиновник не только выразил уважение к российскому народу, но и подтвердил стремление США к конструктивному взаимодействию с Москвой. По словам Рубио, Вашингтон по-прежнему заинтересован в разрешении конфликта с Киевом и надеется, что это откроет путь к более стабильным и взаимовыгодным отношениям между двумя странами.

#День России #поздравление #Россия и США
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