Поздравить Суворовское училище с юбилеем в Казань приехал Главком Сухопутными войсками РФ

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Казанское суворовское военное училище отметило свое 80-летие. К юбилейной дате учащиеся и работники учреждения организовали масштабный праздник. Участником торжеств стал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

«За 80 лет существования Казанское суворовское училище выпустило более 12 тысяч воспитанников. Поздравляю всех, от учеников до преподавателей, с этим знаменательным юбилеем», – обратился он к участникам мероприятия.

В день празднования 80-летия со дня основания, Казанское суворовское военное училище было удостоено высокой награды – ордена Почета. Поздравили училище с этим достижением Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, Герой РФ и Генерал армии Валерий Герасимов.

«У Татарстана сложились очень теплые и дружеские отношения с училищем. Офицеры и суворовцы, многие из которых наши земляки, оказывают большую помощь в решении задач, стоящих перед республикой. Еще раз поздравляю Казанское суворовское военное училище с юбилеем и с заслуженной наградой», – поздравил Рустам Минниханов.

Начальник Казанского Суворовского военного училища Валерий Миронченко выразил благодарность за высокую награду и подчеркнул свою приверженность продолжению работы учебного заведения, сохраняя его репутацию и следуя его девизу.