Поздно вечером в Салмачах сгорел дотла двухэтажный частный дом

Инцидент произошел накануне поздно вечером на улице Центральной в Салмачах, как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 23.14 по номеру вызова пожарной охраны 101. Горел частный двухэтажныый дом. Прибывших пожарных встретили соседи, которые сообщили, что внутри никого нет, хозяин дома стоял на улице.

Площадь пожара составила 48 кв.м, была угроза того, что огонь переберется на соседний дом. Спустя некоторое время пожарным удалось справиться с возгоранием. В результате происшествия пострадал 59-летний мужчина, который получил ожоги первой и второй степени лица, тела и рук.

По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электроприборов.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.