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Происшествия
18 марта 2022  15:43
Павел Климчак

Поздно вечером в казанском лесу полицейские задержали мужчину с пистолетом и гранатами

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Поздно вечером в лесном массиве в поселке Залесный полицейские задержали 24-летнего местного жителя. В пакете, который был у молодого человека, нашли картонную коробку, внутри которой были предметы, похожие на пистолет и гранаты, стальные шарики, газовый баллончик и телефон.

 

Фото: УМВД России по Казани

Все изъятое отправили на экспертизу, которая установила, что пистолет был переделан из охолощенного путем установки нарезного ствола. Также было установлено, что найденные патроны к нему являются пистолетными патронами калибра 9 мм и относятся к боеприпасам к огнестрельному оружию.

 

Фото: УМВД России по Казани

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов». Расследование уголовного дела продолжается, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#пистолет #гранаты
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