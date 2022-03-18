Поздно вечером в казанском лесу полицейские задержали мужчину с пистолетом и гранатами

Поздно вечером в лесном массиве в поселке Залесный полицейские задержали 24-летнего местного жителя. В пакете, который был у молодого человека, нашли картонную коробку, внутри которой были предметы, похожие на пистолет и гранаты, стальные шарики, газовый баллончик и телефон.

Фото: УМВД России по Казани

Все изъятое отправили на экспертизу, которая установила, что пистолет был переделан из охолощенного путем установки нарезного ствола. Также было установлено, что найденные патроны к нему являются пистолетными патронами калибра 9 мм и относятся к боеприпасам к огнестрельному оружию.

Фото: УМВД России по Казани

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов». Расследование уголовного дела продолжается, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.