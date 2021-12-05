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Ру Тат
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Происшествия
5 декабря 2021  12:23
Павел Климчак

Поздно вечером в Казани автоинспекторы устроили погоню за лихачом на дороге

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Инцидент произошёл накануне в районе Квартал. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «Лада», однако водитель проигнорировал требования стражей порядка и попытался скрыться.

После продолжительной погони с несколькими экипажами ГИБДД нарушителя удалось задержать на улице Дубравной. Молодого человека доставили в отдел полиции «Сафиуллина».

Водителем «Лады» оказался 21-летний молодой человек. На него составили протокол за неповиновение сотруднику полиции, проезд на красный свет и отказ в прохождении медосвидетельствования. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

#погоня за автомобилем #нарушитель пдд
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