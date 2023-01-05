Поздно вечером нижнекамец пострадал на пожаре в собственной квартире

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Тихая аллея в Нижнекамске поступило накануне около одиннадцати часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. В одной из квартир на четвертом этаже дома загорелся диван в зале.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место происшествия, пожарные быстро потушили возгорание площадью 3 квадратных метра. В результате пожара пострадал хозяин квартиры, его госпитализировали в местную больницу. Эвакуация других жильцов не проводилась.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В данный момент причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.