Поздней осенью археологи РТ изучат уникальный памятник эпохи палеолита в Спасском районе

Поздней осенью, после снижения уровня воды в водохранилище, Институт археологии имени Халикова АН РТ изучит уникальный памятник эпохи палеолита недалеко от села Измери в Спасском районе республики. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову для проекта «12 этаж» рассказал директор Института Айрат Ситдиков.

«Объект находится на береговой линии и разрушается – размывается. А уникальность его состоит в том, что люди эпохи палеолита стали одними из первых, кто населил наш регион», – сказал Ситдиков.

Разрушение памятников археологии по береговой линии происходит в силу естественных процессов, подчеркнул собеседник он, добавив, что это большая проблема, которая требует непрерывного изучения. К сожалению, на охранные работы в зоне водохранилища у Института археологии имени Халикова не всегда хватает рук и сил, констатировал Ситдиков.

«В зоне разрушения Куйбышевского водохранилища ежегодно находятся около 200-300 памятников. Некоторые из них наиболее сильно подвержены разрушению. Пристально изучать все мы не можем, но на наиболее подверженных сильному разрушению памятниках стараемся ежегодно проводить археологические спасательные работы, чтобы сохранить хотя бы часть информации. Такие работы актуальны и в районе Свияжска, и на территории Камского водохранилища. Мы проводим их ранней весной и поздней осенью при низкой воде», – отметил Айрат Ситдиков.

Недалеко от Свияжска, в охранной зоне этого объекта ЮНЕСКО, как ранее писал «Татар-информ», как раз на подобной затопленной водохранилищем территории в прошлом году казанским археологам при низкой воде удалось исследовать одно из древних поселений и найти, в том числе, серебряную монету короля Этельреда II, датирующуюся эпохой викингов.

Подробное интервью директора Института археологии имени Халикова АН РТ Айрата Ситдикова читайте в по ссылке.