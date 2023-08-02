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Пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли в Одесской области
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На объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области, где ночью произошли взрывы, возникли пожары, сообщает ТАСС.
По данным агентства, на месте работают все соответствующие службы.
Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы.
Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе.
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