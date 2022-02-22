Пожароопасный сезон в Татарстане объявлен с 15 апреля

С 15 апреля в республике Татарстан установлено начало пожароопасного сезона. Об этом сообщается в новом постановлении Кабмина РТ от 21 февраля.

В связи с этим будет утвержден список населенных пунктов республики, садоводств и детских лагерей, которые подвержены угрозе лесных и прочих природных пожаров.

Постановление предлагает районным руководителям исполкома обеспечить паспортизацию населенных пунктов, подверженных угрозе пожаров, создать минерализованные защитные полосы вокруг этих пунктов, очистить прилегающую к лесу территорию от сухой растительности, мусора и других горючих материалов.

Кроме того, главам исполкома предложили обеспечить населенные пункты связью и средствами оповещения о пожаре, оборудовать источники воды для тушения пожаров, а также организовать круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных формирований.

Председателям садоводческих товариществ также предложили провести паспортизацию территорий, подверженных угрозе пожаров, а также принять меры по обеспечению пожарной безопасности в период пожароопасного сезона.

Кабмин постановил Министерству по делам ГО и ЧС РТ оказать помощь районым органам власти в паспортизации населенных пунктов, а Главному управлению Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ – создать в районах республики профилактические группы для патрулирования территорий, подверженных угрозе лесных пожаров.