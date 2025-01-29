Пожароопасный сезон в Татарстане предложили ввести с 15 апреля

Пожароопасный сезон в Татарстане может начаться с 15 апреля. Сейчас соответствующий проект постановления правительства республики проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

В зоне риска лесных и других природных пожаров оказались 120 поселков и деревень, а также 75 садовых товариществ. В этот же список попали такие города, как Казань, Болгар, Зеленодольск и Елабуга.

Территории, граничащие с лесами, должны быть очищены от сухой травы, валежника и других легковоспламеняющихся материалов на расстоянии не менее 10 метров от леса. Возможной заменой этому может служить противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра.

Для повышения уровня пожарной безопасности в садоводческих товариществах и детских оздоровительных лагерях, расположенных поблизости от лесов, будут предприняты дополнительные меры. В каждом муниципальном районе создадут профилактические группы, которые займутся патрулированием территорий.