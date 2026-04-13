Пожароопасный сезон-2026 в лесах Татарстана откроют с 15 апреля

В 2026 году пожароопасный сезон в лесах Татарстана будет официально открыт с 15 апреля, что существенно позднее прошлогодних сроков. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В прошлом году пожароопасный сезон в лесах был объявлен 31 марта. Такая динамика в этом году обусловлена особенностями погодных условий этой весны», – пояснил он.

Министерством лесного хозяйства РТ проведен комплекс подготовительных мероприятий, направленных на предупреждение и оперативное реагирование на возможные возгорания в лесных массивах.

«В ходе подготовки к пожароопасному сезону в лесах разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории Татарстана в 2026 году. В документе есть сведения о лесах республики, количестве лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, порядке привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах и других важных аспектах», – отметил Кузюров.