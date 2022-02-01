news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 февраля 2022  17:39
Павел Климчак

Пожарным удалось спасти мужчину во время возгорания в жилом доме в Мензелинске

news_top_970_100

О пожаре в жилом двухэтажном доме на улице Изыскателей в Мензелинске сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101. В одной из квартир на первом этаже загорелись вещи по площади 1 квадратный метр.

До прибытия спецслужб из дома самостоятельно выбрались 11 жильцов, среди них три ребенка. Прибывшим пожарным удалось спасти мужчину, который остался в доме, через окно первого этажа с помощью маски спасаемого. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #пожарные спасли человека
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное