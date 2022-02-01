Пожарным удалось спасти мужчину во время возгорания в жилом доме в Мензелинске

О пожаре в жилом двухэтажном доме на улице Изыскателей в Мензелинске сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101. В одной из квартир на первом этаже загорелись вещи по площади 1 квадратный метр.

До прибытия спецслужб из дома самостоятельно выбрались 11 жильцов, среди них три ребенка. Прибывшим пожарным удалось спасти мужчину, который остался в доме, через окно первого этажа с помощью маски спасаемого. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.