Пожарный извещатель в квартире пенсионерки в Татарстане спас жизнь ее соседки

В селе Среднее Девятово произошел пожар в квартире на первом этаже. 48-летняя хозяйка квартиры уснула, оставив непотушенную сигарету, которая привела к возгоранию матраса и кровати.

Дым вызвал срабатывание пожарного извещателя в соседней квартире. Этот прибор был ранее установлен администрацией для 92-летней одинокой пенсионерки. Услышав сигнал тревоги, пожилая женщина вышла на лестничную площадку и позвала на помощь. На ее зов откликнулись мужчины, которые взломали дверь в охваченное огнем помещение, спасли хозяйку квартиры и потушили огонь, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.