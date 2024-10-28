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Пожарный извещатель в квартире пенсионерки в Татарстане спас жизнь ее соседки
В селе Среднее Девятово произошел пожар в квартире на первом этаже. 48-летняя хозяйка квартиры уснула, оставив непотушенную сигарету, которая привела к возгоранию матраса и кровати.
Дым вызвал срабатывание пожарного извещателя в соседней квартире. Этот прибор был ранее установлен администрацией для 92-летней одинокой пенсионерки. Услышав сигнал тревоги, пожилая женщина вышла на лестничную площадку и позвала на помощь. На ее зов откликнулись мужчины, которые взломали дверь в охваченное огнем помещение, спасли хозяйку квартиры и потушили огонь, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
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