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Пожарный извещатель спас жизни двоих жителей Тукаевского района
Пожар в частном доме в селе Новотроицкое Тукаевского района РТ произошел сегодня ночью, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в частном доме по улице Солнечная загорелся потолок. Родственник хозяина дома услышал сигнал пожарного извещателя, установленного за счет собственных средств, проснулся и спас 59-летнего мужчину. Пострадавшего с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в челнинскую больницу.
Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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