Пожарный извещатель спас жизни двоих жителей Тукаевского района

Пожар в частном доме в селе Новотроицкое Тукаевского района РТ произошел сегодня ночью, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в частном доме по улице Солнечная загорелся потолок. Родственник хозяина дома услышал сигнал пожарного извещателя, установленного за счет собственных средств, проснулся и спас 59-летнего мужчину. Пострадавшего с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в челнинскую больницу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.