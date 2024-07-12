Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пожарный извещатель спас жизнь пожилой жительнице Мамадыша
В Мамадыше жизнь пожилой женщины спас пожарный извещатель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.
Выяснилось, что пожилая хозяйка квартиры оставила на подоконнике в зале без присмотра горящую свечу, от которой загорелась штора.
В квартире были установлены два автономных дымовых пожарных извещателя. Пожилая женщина услышала громкий сигнал и покинула квартиру, не пострадала. Пожар удалось потушить соседям до приезда огнеборцев.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников