Пожарный извещатель спас жизнь пожилой жительнице Мамадыша

В Мамадыше жизнь пожилой женщины спас пожарный извещатель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Выяснилось, что пожилая хозяйка квартиры оставила на подоконнике в зале без присмотра горящую свечу, от которой загорелась штора.

В квартире были установлены два автономных дымовых пожарных извещателя. Пожилая женщина услышала громкий сигнал и покинула квартиру, не пострадала. Пожар удалось потушить соседям до приезда огнеборцев.