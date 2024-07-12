news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 июля 2024 15:19

Пожарный извещатель спас жизнь пожилой жительнице Мамадыша

Скопировать ссылку

В Мамадыше жизнь пожилой женщины спас пожарный извещатель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Выяснилось, что пожилая хозяйка квартиры оставила на подоконнике в зале без присмотра горящую свечу, от которой загорелась штора.

В квартире были установлены два автономных дымовых пожарных извещателя. Пожилая женщина услышала громкий сигнал и покинула квартиру, не пострадала. Пожар удалось потушить соседям до приезда огнеборцев.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2