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Пожарный извещатель спас жизнь пожилой женщине в Татарстане
В селе Ютазы Ютазинского района РТ пожарный извещатель спас жизнь 75-летней женщины.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел в бревенчатом частном доме. Услышав громкий сигнал извещателя, хозяйка дома выбежала на улицу. К счастью, обошлось без пострадавших.
В ведомстве отметили, что дымовой пожарный извещатель в доме пенсионерки установили еще в 2020 году за счет средств сельского поселения.
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