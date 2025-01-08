Пожарный извещатель спас жизнь пожилой женщине в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Ютазы Ютазинского района РТ пожарный извещатель спас жизнь 75-летней женщины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел в бревенчатом частном доме. Услышав громкий сигнал извещателя, хозяйка дома выбежала на улицу. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ведомстве отметили, что дымовой пожарный извещатель в доме пенсионерки установили еще в 2020 году за счет средств сельского поселения.