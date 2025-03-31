Пожарный извещатель спас от огня пенсионера из татарстанского села

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ночью в селе Тимершик Сабинского района Татарстана произошел пожар в одном из домов на улице Ленина.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, загорелся одноэтажный частный жилой дом. Прибывшие пожарные потушили возгорание 36 квадратах.

Благодаря пожарному извещателю 78-летний мужчина услышал сигнал и самостоятельно вышел из дома. К счастью, не пострадал.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.