Пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью в Лаишевском районе

В садовом доме в СНТ «Содружество» села Усады Лаишевского района случился пожар. Пожарные успели спасти 76-летнюю женщину через окно и потушить огонь, который распространился на 16 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Женщина получила ожоги и была доставлена в больницу.

Выяснилось, что в доме, где проживала многодетная семья, еще в 2002 году были установлены пожарные извещатели. Семья состояла из пожилой пары, их 33-летней дочери с четырьмя маленькими детьми. Утром, когда глава семьи ушел на работу, остальные спали. Проснувшись от звуков пожарной сигнализации, бабушка разбудила остальных. Открытый огонь полыхал у дымохода отопительной печи. Дочь с детьми выбежала на улицу, а пожилая женщина осталась в доме, пытаясь потушить пламя. Ее спасли пожарные, после чего она была госпитализирована.