Пожарный-гармонист Радик Газизов: бросил карьеру певца и переквалифицировался в спасателя

В интернете ролики баяниста в форме пожарного Радика Газизова набирают тысячи просмотров. Популярный блогер и автор-исполнитель рассказал корреспонденту «Татар-информа», как он бросил карьеру певца и переквалифицировался в спасателя, почему гармонь – его самый близкий друг и как ему удается совмещать службу с творчеством.

33-летний уроженец Башкортостана Радик Газизов – старший пожарный в одном из отделений МЧС в Казани. По первой профессии – театральный режиссер.

«Я родился в деревне Бузат в Стерлибашевском районе Башкортостана. Татарин. По моим сведениям, мои предки переселились в эти места из Пензенской области, – рассказывает о себе блогер. – Мама работала в магазине, папа – на ферме. Нас четверо детей. Я – самый старший. Недавно от рака в возрасте 56 лет умер наш папа. Мама теперь осталась одна. Ей 53 года. Мы ее не бросаем, по возможности стараемся ездить. Сестры живут недалеко от нашей деревни, всего в ста километрах. Мне, конечно, из Казани ехать долго, расстояние – 700 километров.

Я самый настоящий деревенский парень. Что интересно – мама меня родила не в больнице, а дома. Я даже знаю свою повивальную бабку. Мы до сих пор с ней общаемся».



«Пять лет учился на отделении Салавата Фатхетдинова»

После школы Радик поступил в Башкирский государственный техникум в Стерлитамаке. Там три года учился на отделении режиссуры:

– В 2009 году, сдав последний экзамен, пришел в военкомат. Говорю: «Если будете призывать, сделайте это сейчас, иначе потом вы меня уже не найдете». Действительно, не прошло и недели, пришла повестка. Один год в Хабаровске служил танкистом.

После армии зашел повидаться в техникум. Там меня очень хорошо встретили. Говорят: «Ты едешь в Казань, Радик. Там в институт культуры набирают студентов. Мы тебя туда направляем».

Я не стал долго думать. Десять дней отдохнул дома и уехал в Казань. Это был примерно 2010 год. Поступил в институт культуры и пять лет отучился на отделении Салавата Фатхетдинова.

В Казани меня никто не встречал. Ни друзей, ни родных. Я даже не думал, что попаду в Казань, буду здесь учиться. Родители тоже не возражали. Я ведь с детства мечтал стать артистом, певцом.



«Со сцены никогда чужую песню не пел»

– Вы учились на режиссера, потом вокалу. А когда освоили гармонь?

– Гармонь мне попалась в руки еще когда я был мальчишкой. Наш папа играл на гармони. Но этот инструмент я в детстве практически разломал, он, бедный, весь в пластилине.

Серьезно заниматься я начал потом, когда устроился на работу в МЧС. Наш начальник караула купил дачу. Нашел на чердаке гармонь и принес на работу. Я попробовал поиграть, и мне так хорошо стало на душе! Я понял, что это мне очень близко.

У меня в личных аккаунтах еще висят фотографии с этой гармонью. Даже не хочу удалять. Сейчас у меня две гармони – белая и красная. Неплохие инструменты и цена хорошая – за них я отдал 120 тысяч рублей.

А до МЧС я почти зажегся своим собственным творчеством. На пути у меня встретился человек, имени не буду раскрывать. Он меня позвал к себе, обещал сделать аранжировки, спродюсировать мои песни. Три-четыре месяца занимался мной и отдал мои песни на радио. И однажды мне говорит: «Давай, брат, твои песни отдал на радио. Надо заплатить». Я-то думал, что продюсер и расходы по продвижению должен взять на себя. Если на то пошло, я ведь и сам мог свои песни отдать на радио и заплатить за это. После такого случая я расстроился. Во-вторых, клип. Мы с моей женой сняли клип на песню, которую я сам написал на слова Нурии Измайловой. А в итоге клип получился не таким, как мы ожидали. Не было и обещанных квадрокоптеров. Но контракт уже заключен, ничего не поделаешь. После всех этих проблем я решил, что это, видимо, не мое.

А потом начал играть на гармони. Сейчас веду свои аккаунты с соцсетях – в Ютубе, «ВКонтакте», Инстаграме (запрещен в РФ). На данный момент у меня 19 тысяч подписчиков.

– Радик, какие песни вам нравится исполнять?

– Песни я выбираю такие, чтобы и мелодия была красивая, и смысл хороший. Если песня мне нравится, то я ее пою. Но никогда со сцены не пел чужих песен, только те, что написал я сам.

– А как относятся на работе к такому хобби?

– Вечером с семи до восьми часов у нас личное время, каждый занимается чем хочет. Кто-то роется в телефоне, кто-то общается. А я – в актовом зале, играю на гармони. Слушают и русские, и татары. Моя гармонь мне очень дорога, она мне ближе даже самого близкого друга. Только она знает мои внутренние переживания. О чем я думаю, то она и играет. Если тревожно на душе – она меня успокаивает, если грустно – поднимает настроение. Это мне очень помогает. Когда умер отец, я тоже играл, и мне было легче пережить это горе.

Хочу сказать об Эльмире Сулеймановой. Очень жаль, что она так рано, совсем молодой ушла от нас. Была очень талантливой, с оригинальным тембром голоса. Ее голос можно было без труда отличить среди остальных.

У каждого исполнителя бывает своя визитная карточка, а Эльмиру Сулейманову я смог бы узнать по ее песне «Күңел кошы». Эта песня мне очень нравится.



«Была мечта носить погоны»

– Радик, почему вы решили стать пожарным?

– В МЧС я попал совершенно случайно. У меня был знакомый, который работал в МВД. Это были времена Универсиады в Казани. Он позвал меня работать в полицию. Так-то у меня была мечта носить погоны, но в полицию идти не захотел. А потом знакомые сказали: «А что, эмчеэсники тоже носят погоны, очень красивые».

Я пошел и узнал, как туда устроиться на работу. Потом нас отправили учиться на три месяца.

– Вот так, из-за красивых погонов пошли в МЧС?

– Не только из-за них. Спасать людей, приходить на помощь в опасные для жизни человека моменты – это большая гордость и ответственность. Поначалу я даже боялся: справлюсь ли. Если бы работа не нравилась, конечно, меня бы здесь не было.

– Не пожалели, что пришли в МЧС? Все-таки по своей природе вы человек творческий.

– Нет. У нас такой график, что и для творчества время остается. Мы сутки работаем, трое суток отдыхаем.

«Зарплата пожарного – 22-24 тыс. рублей»

– В чем заключается работа сотрудника МЧС?

– В полвосьмого утра мы должны быть на работе. Без опозданий, проверив аппараты, должны стоять в строю. Затем в 7.45 нам проводят инструктаж. С 8 до 9 утра идет пересменка. Принимаем технику. Проверяем, на месте ли оборудование, чистые ли рукава. На пожаре бывают разные случаи, могут и потеряться. Зимой на территории чистим снег. Пока мы его не расчистим, следующая смена не принимает. Затем до пяти у нас учеба. Проходят занятия по теории и практике. 15 декабря учеба закончилась. Так, здесь у нас очень интересно.

Еду готовим для себя сами. Собираем деньги, и «кухонный» три раза в день готовит. Новобранцы иногда говорят, что не умеют готовить. А мы их учим. Каждый может научиться.

– Какая зарплата у пожарного?

– Когда только устраиваешься – 22-24 тысячи рублей. Потом уже зависит от звания. Например, я – старший сержант, старший пожарный. Моя зарплата – 31 500 рублей.

– Какие случаи в работе вам запомнились?

– Наверное, самый первый выезд на пожар. Это было зимой, вечер. Горит большой частный дом. Внутри есть люди, их надо спасать. Мне заходить нельзя, потому что у меня еще нет допуска к аппарату. Для этого надо отдельно учиться. Я просто помощник. Тут мы услышали, что внутри дома есть газовые баллоны. Где они и как расположены – не знаем. И вдруг они начали взрываться! Я думаю: «Господи, куда я попал, как я сюда попал?» Баллоны выкидывали просто через окно. Взорвется, не взорвется? Было, конечно, опасно. Слава богу, все остались целы, никто не пострадал. Дом не смогли спасти, но людей спасли.

«Мы оба Козероги – “бодаемся” и миримся»

– Где вы познакомились со своей женой?

– Я женился в 2013 году. Моя жена тоже из Башкортостана. Оказалось, что мы учились в одном техникуме. Я – театрал, а она – вокалист. Учились в разных корпусах, но и ходили на занятия в одни и те же здания, но друг друга не замечали. Мою жену зовут Ирина. У нас в Башкортостане татары часто называют девочек русскими именами: Светлана, Ирина. Я иногда разыгрываю знакомых, говорю: «Вот женился на русской. Сказал, чтобы выучила татарский». И все верят: «Да ну, вот ты молодец. Как ты научил ее?» Тогда я уже признаюсь, что жена на самом деле – татарка.

Ирина работает в школе «Адымнар». Организует разные мероприятия, концерты. У нас двое детей. Разница в возрасте всего 1,5 года. Дочку зовут Иделина. От слова «Идель» (татарское название реки Волги, – прим. Т-и). Отвезли жену в роддом, а имя еще не придумали. В то время фигуристка Аделина Сотникова стала золотой медалисткой. Я жене звоню: «Назовем Аделиной!» Она не согласилась. «Не Аделина, а Иделина». Нам обоим это имя очень понравилось.

А сына нашего зовут Ильяр. Он родился, и мы снова принялись спорить. Я хотел назвать сына Данияром. Ирине не понравилось. Я сказал: «Дочку назвала ты, а сыну имя выберу я».

Имянаречение для обоих детей мы проводили в мечети «Марджани». И никах наш проходил там же. Мы с новорожденным сыном в руках зашли в мечеть, а имя еще не придумали. Я говорю: «Давай пойдем по ступеням – и будем считать: Данияр, Ильяр. Какое имя выпадет на последнюю ступень, так и назовем». В итоге я победил.

И вот мулла готовится произнести имя ребенка, смотрит на нас и спрашивает: «Как назовем?» Я только собрался сказать, жена: «Ильяр!» Снова она победила. Мы с ней оба Козероги, вот так и «бодаемся» иногда, и миримся.

– Детей тоже учите играть на гармони?

– Если я начинаю играть, они закрываются в другой комнате. Я думаю, придет время, они начнут понимать. Но наши дети оба музыкальные, поют и слух хороший.



– ​​​​​​​В интернете очень много хороших отзывов на ваши ролики. Людям нравятся ваши песни. Исполните что-нибудь для читателей «Татар-информа»?

– В эксклюзивном варианте хочется предложить абсолютно новую песню. Слова Ильсияр Шигаповой. Называется «Оч әле бер күбәләктәй». Посвящается тем, кто потерял своих самых близких людей.

Автор: Ралина Салимова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фотографии из личного архива Радика Газизова