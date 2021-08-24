Пожарные выясняют личность мужчины, сгоревшего вместе домом в Актанышском районе РТ

Сообщение о пожаре в селе Новое Курмашево на улице 1 Мая пришло сегодня в 21.35 на номер вызова пожарной охраны 101.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что огонь охватил весь небольшой бревенчатый дом.

Возгорание было ликвидировано на площади 40 кв. метров. При разборе сгоревших конструкций найдено тело мужчины – предположительно хозяина дома. Есть информация, что в здании в момент пожара мог находиться ещё один человек.

Причина пожара устанавливается.