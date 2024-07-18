Пожарные вывели 12 человек из горящего здания в Елабуге

Вечером в Елабуге на проспекте Нефтяников произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Возгорание началось в обувной тумбочке на третьем этаже, охватив площадь в 2 квадратных метра, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До прибытия пожарных расчетов 20 жильцов самостоятельно покинули здание. Однако 12 человек оказались в опасности. Пожарные действовали оперативно и профессионально. Используя защитные маски и дыхательные аппараты, они вывели 9 человек по лестнице. Еще троих спасли с помощью пожарной автолестницы, сняв их с окон четвертого и пятого этажей.

Благодаря слаженным действиям спасателей, никто не пострадал. Предварительной причиной пожара называют неосторожность при курении.

МЧС России напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Не следует курить в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Важно оборудовать место для курения пепельницей и всегда убеждаться, что сигарета потушена перед тем, как покинуть помещение. Соблюдение этих простых правил может предотвратить трагедию и спасти жизни.