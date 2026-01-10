news_header_top
Происшествия 10 января 2026 18:48

Пожарные в РТ помогли бабушке, которая ночь пролежала без сознания в ванной комнате

В одном из домов по улице 50 лет Октября в Нижнекамске стало плохо 88-летней женщине – у нее отказали ноги, когда она зашла в ванную комнату. Она упала и ночь пролежала без сознания. Когда пришла в себя, стала стучать по ванной и звать на помощь.

Ее услышали соседи, они позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112.

Пожарные ПСЧ №62 приехали на место. Установили лестницу на ее балкон – квартира находится на втором этаже. Аккуратно открыли окна и проникли внутрь. Они оказали помощь пострадавшей бабушке и передали ее медикам.

