news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 октября 2021  20:21

Пожарные в Казани потушили горевший банкетный зал

news_top_970_100

В половине восьмого вечера на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что на Адоратского в Казани горит банкетный зал Ocean Love.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда на место приехали пожарные из отдельно стоящего здания банкетного зала валил дым. Хозяин сказал, что внутри никого нет. Крыша здания  полностью была охвачена огнем.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные работали по первой категории сложности – четыре звена газодымозащитной службы и шесть автоцистерн. В восемь вечера огонь был потушен, никто не пострадал. 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные проверили помещения магазинов, которые находятся вплотную к горевшему банкетному залу – возгораний в них не обнаружили. 

 

 

 

#пожар в кафе
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное