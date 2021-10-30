Пожарные в Казани потушили горевший банкетный зал

В половине восьмого вечера на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что на Адоратского в Казани горит банкетный зал Ocean Love.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда на место приехали пожарные из отдельно стоящего здания банкетного зала валил дым. Хозяин сказал, что внутри никого нет. Крыша здания полностью была охвачена огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные работали по первой категории сложности – четыре звена газодымозащитной службы и шесть автоцистерн. В восемь вечера огонь был потушен, никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные проверили помещения магазинов, которые находятся вплотную к горевшему банкетному залу – возгораний в них не обнаружили.