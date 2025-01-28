Пожарные учения стали причиной массового скопления спецслужб в Деревне Универсиады

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о большом количестве сотрудников спецслужб в Деревне Универсиады. Оказалось, что там проводились пожарно-тактические учения. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по РТ.

Во время учений из здания общежития №4 эвакуировали 155 человек. С задачей покинуть здание персонал и студенты справились всего за четыре минуты.

По легенде учений, в комнате на шестом этаже произошло возгорание из-за неисправного ноутбука, дым распространился по всей площади этажа. По предварительным данным, в здании остались три человека.

«Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона привлекались по повышенному рангу пожара № 2, всего 15 единиц техники и 67 человек личного состава», – сообщил начальник службы пожаротушения 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ Ильфат Гиниятуллин.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

После проверки здания нашли еще двоих условно пострадавших, общее число спасенных достигло пяти. Одного студента эвакуировали с 6-го этажа по автолестнице, а остальных вывели по лестничным маршам в масках самоспасаемого.

В пресс-службе ведомства отметили, что такие учения регулярно проводятся в учебных заведениях для подготовки студентов и экстренных служб. В результате тренировки все справились с поставленной задачей на оценку «хорошо».