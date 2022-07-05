Пожарные потушили горевшую крышу жилого дома на Зур Урам в Казани

Сегодня в два часа дня по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании на крыше многоквартирного двухэтажного дома на улице Зур Урам.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На месте работают пожарные, они тушат огонь. Все жильцы успели выйти из дома до прибытия огнеборцев. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В половину третьего пожар удалось полностью потушить. В результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания установят дознаватели Госпожнадзора.