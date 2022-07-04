На территории Сабинского молочного комбината загорелась крыша котельной

Сообщение о том, что на территории «Сабинского молочного комбината» загорелась крыша одноэтажной котельной, поступило в 17.40 по номеру вызова пожарной охраны 101. Комбинат находится в поселке Богатые Сабы на улице Заводской.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, подразделения работают по 2 автоматическому номеру вызова. В результате возгорания никто не пострадал, внутри никого не было, так как предприятие в стадии банкротства.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ближе к шести часам вечера удалось локализовать пожар на площади примерно 400 квадратных метров. Как выяснилось, загорелся утеплитель на кровле. Более подробная информация уточняется.