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Пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры на Чуйкова в Казани
В Казани пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома по улице Чуйкова, 7. В квартире горела мебель на площади 1,5 квадратных метра.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, с помощью маски спасаемого спасли 58-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.
Женщину увезли в РКБ, ребёнка госпитализировали в ДРКБ.
Причина пожара устанавливается.
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