Пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры на Чуйкова в Казани

В Казани пожарные спасли женщину с ребенком из горящей квартиры.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома по улице Чуйкова, 7. В квартире горела мебель на площади 1,5 квадратных метра.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, с помощью маски спасаемого спасли 58-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.

Женщину увезли в РКБ, ребёнка госпитализировали в ДРКБ.

Причина пожара устанавливается.