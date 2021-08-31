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Ру Тат
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31 августа 2021  23:04
Павел Климчак

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Казани

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Пожар произошёл около десяти часов вечера в жилом доме на улице Голубятникова. В квартире на первом этаже загорелись вещи и мебель по площади 3 квадратных метра. О возгорании сообщили в 22.18 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Через несколько минут 15 жильцов самостоятельно выбрались на улицу. Пожарные вывели ещё троих жильцов, в том числе одного пострадавшего из горящей квартиры с помощью масок спасаемого на свежий воздух.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в скором времени пожар удалось потушить. Причину возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

#пожар #спасли на пожаре
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