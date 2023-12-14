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Пожарные спасли семерых жильцов горящего дома в казанском поселке Киндери
Накануне вечером пожар случился в трехэтажном доме на улице Водстрой в поселке Киндери.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мебель и вещи загорелись в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 7 квадратных метров.
С других этажей огнеборцы вывели семь человек, включая двоих детей.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание освещения подвесного потолка.
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