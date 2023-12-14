Пожарные спасли семерых жильцов горящего дома в казанском поселке Киндери

Накануне вечером пожар случился в трехэтажном доме на улице Водстрой в поселке Киндери.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мебель и вещи загорелись в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 7 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

С других этажей огнеборцы вывели семь человек, включая двоих детей.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание освещения подвесного потолка.