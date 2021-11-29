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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2021  10:36
Павел Климчак

Пожарные спасли семь человек из горящего жилого дома в Казани

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Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Серова поступило в районе десяти часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101. Поступила информация, что возгорание началось в одной из квартир.

Огнеборцы эвакуировали из дома 7 человек, в том числе одного ребенка. Пожарные тушат огонь во входной группе на лестничной клетке. Информация о возможных пострадавших в данный момент уточняется. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Еще двух жильцов пожарным пришлось выводить через плотное задымление, надев на них маски спасаемого. В скором времени пожарные потушили возгорание. Никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

#пожар #эвакуация при пожаре #спасли на пожаре
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