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Пожарные спасли пожилую женщину, которая упала в подвал многоэтажки в Казани
В Казани пожарные спасли пожилую женщину, которая упала в подвал дома.
Как рассказали в ГУ МЧС России, 90-летняя жительница поселка Юдино упала в подвал многоэтажки. Самостоятельно достать женщину из ямы глубиной пять метров жильцы дома не смогли.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и жестких носилок вытащили женщину и передали врачам.
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