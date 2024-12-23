Пожарные спасли пожилую женщину, которая упала в подвал многоэтажки в Казани

Фото: ГУ МЧС России

В Казани пожарные спасли пожилую женщину, которая упала в подвал дома.

Как рассказали в ГУ МЧС России, 90-летняя жительница поселка Юдино упала в подвал многоэтажки. Самостоятельно достать женщину из ямы глубиной пять метров жильцы дома не смогли.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и жестких носилок вытащили женщину и передали врачам.