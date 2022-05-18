Пожарные спасли отца и двоих детей из задымленной квартиры в Арске

В минувшую полночь по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о запахе дыма из квартиры в жилом доме на улице Западной в Арске. О пожаре сообщил мужчина, проживающий этажом выше: когда он вышел на балкон покурить, то почувствовал дым из квартиры внизу.

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Через несколько минут на место прибыли пожарные. Они вскрыли дверь квартиры и вывели из нее мужчину и двоих его детей 9 и 4 лет. На балконе был тлеющий матрас, от которого и шел дым. Огнеборцы сразу потушили возгорание, никто не пострадал. Причиной пожара стало неосторожность при курении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.