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Ру Тат
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Происшествия
4 мая 2022  12:20
Павел Климчак

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Азнакаево

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Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Хасанова в Азнакаево поступило в 11.12 по номеру вызова пожарной охраны 101. В квартире на четвертом этаже загорелась кровать.

Через некоторое время на место прибыли огнеборцы. Они попали в горящую квартиру и спасли оттуда пострадавшего 54-летнего мужчину. Спустя несколько минут они потушили возгорание площадью 4 квадратных метра. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#азнакаево #пожар
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