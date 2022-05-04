Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Азнакаево

Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Хасанова в Азнакаево поступило в 11.12 по номеру вызова пожарной охраны 101. В квартире на четвертом этаже загорелась кровать.

Через некоторое время на место прибыли огнеборцы. Они попали в горящую квартиру и спасли оттуда пострадавшего 54-летнего мужчину. Спустя несколько минут они потушили возгорание площадью 4 квадратных метра. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.