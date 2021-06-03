Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на Восстания в Казани

Возгорание произошло в доме №27 по улице Восстания, как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в три часа дня по номеру вызова пожарной охраны 101. На первом этаже жилого дома загорелась одна из квартир. Прибывшие пожарные спасли из огня мужчину, который получил ожоги и отравился продуктами горения. Его передали бригаде скорой помощи.

После этого пожарные потушили возгорание площадью 3 кв.м. Пять жильцов самостоятельно эвакуировались на улицу до приезда спецслужб.