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Ру Тат
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3 июня 2021  15:53
Павел Климчак

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на Восстания в Казани

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Возгорание произошло в доме №27 по улице Восстания, как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в три часа дня по номеру вызова пожарной охраны 101. На первом этаже жилого дома загорелась одна из квартир. Прибывшие пожарные спасли из огня мужчину, который получил ожоги и отравился продуктами горения. Его передали бригаде скорой помощи.

После этого пожарные потушили возгорание площадью 3 кв.м. Пять жильцов самостоятельно эвакуировались на улицу до приезда спецслужб.

#пожар #ожоги
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