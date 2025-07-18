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Происшествия 18 июля 2025 07:54

Пожарные спасли мужчину-инвалида из горящей квартиры в Альметьевске

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Пожарные спасли мужчину-инвалида из горящей квартиры в Альметьевске
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне вечером в Альметьевске произошел пожар в одной из многоэтажек на улице Строителей.

Прибывшие пожарные вскрыли входную дверь квартиры, где обнаружили лежащего в зале хозяина жилья, 58-летнего инвалида 2 группы.

Надев на мужчину маску спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе, пожарные на мягких носилках вынесли его на улицу и передали медикам.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, с ожогами и отравлением продуктами горения его госпитализировали в Альметьевскую межрайонную многопрофильную больницу.

Пожар потушили на кухне на четырех квадратах. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.

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