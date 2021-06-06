Пожарные спасли из огня четырех человек в одном из жилых домов Казани

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Степана Халтурина поступило в половину двенадцатого дня по номеру вызова пожарной охраны 101, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В квартире на третьем этаже дома загорелись вещи и мебель по площади 10 кв.м. Пожарные вывели на свежий воздух четырех жильцов, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно до приезда спецслужб.

Спустя некоторое время пожарным удалось потушить огонь полностью. В результате происшествия никто не пострадал.