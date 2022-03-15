Пожарные спасли четверых взрослых и двоих детей из задымленного жилого дома в Казани

В жилом пятиэтажном доме на улице Гаврилова произошел пожар в одной из квартир на первом этаже. О случившемся сообщили в 12.46 по номеру вызова пожарной охраны 101.

До прибытия спецслужб пятеро жильцов самостоятельно выбрались на улицу, в том числе хозяин горящей квартиры, однако жители 4 и 5 этажей не могли эвакуироваться из-за сильного задымления в подъезде.

Прибывшие на место пожарные вывели на свежий воздух с помощью масок спасаемого шестерых человек, среди них двое детей. В скором времени огонь потушили полностью. В прихожей квартиры горели вещи и морозильная установка на площади 4 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.