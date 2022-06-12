Пожарные со всей страны поздравили россиян с Днем России флэшмобом

В День России МЧС опубликовало видеопоздравление для всех жителей страны, в котором пожарные со всей России читают патриотичное стихотворение, поздравляя с великим праздником.

Видеопоздравление сотрудники МЧС записывали из многих, даже самых отдалённых городов России. Но на видео пожарные поучаствовали в неком флэшмобе, передавая друг другу триколор, чтобы показать, что тем не менее мы намного ближе друг к другу, чем нам кажется.

«Каждый день на дежурство по защите жителей 14 регионов Поволжья заступают десятки тысяч сотрудников МЧС России. И пусть между нашими регионами сотни километров, мы все – граждане одной большой страны, мы служим России и защищаем её! С праздником!» – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.