Пожарные со всей России приехали в Казань на «Пожарный Олимп»

На международном салоне «Комплексная безопасность-2026» состоялось открытие соревнований «Пожарный Олимп». Мероприятие будет проходить до 5 сентября в Казань Экспо.

В состязаниях примут участие сотрудники пожарной охраны, спасательных воинских формирований МЧС России и профильных вузов. Они будут проверять свое мастерство в надевании боевой одежды пожарного на время, ликвидации очага пожара, безопасном перемещении пострадавшего и других испытаниях.

«Поздравляю вас с открытием нашего соревнования, которое продолжается с 2021 года. Для нас это настоящий праздник. Многие участники приезжают сюда не в первый раз, однако в этом году мы постарались собрать участников со всей России: все высшие учебные заведения МЧС, федеральные, исполнительные органы власти. Здесь мы бьемся не за призы – здесь мы знакомимся и общаемся друг с другом», – сказал замначальника отдела организации подготовки Управления организации пожаротушения (Главное управление пожарной охраны МЧС России) Максим Карпов.

Он отметил, что специально к событию в Казани был построен учебно-тренировочный полигон.

«У нас будет возможность съездить на самый современный учебно-тренировочный полигон. На него мы возлагаем большие надежды», – добавил Максим Карпов.