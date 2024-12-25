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Пожарные съехались к зданию на территории Казанского Кремля из-за задымления
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Задымление произошло в одном из зданий на территории Казанского Кремля. На место быстро приехали пожарные и сотрудники других экстренных служб.
Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, задымление произошло не в административном здании, а в том корпусе, где располагается кафе. Пожарные оперативно устранили причину задымления.
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