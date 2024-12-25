Пожарные съехались к зданию на территории Казанского Кремля из-за задымления

Задымление произошло в одном из зданий на территории Казанского Кремля. На место быстро приехали пожарные и сотрудники других экстренных служб.

Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, задымление произошло не в административном здании, а в том корпусе, где располагается кафе. Пожарные оперативно устранили причину задымления.