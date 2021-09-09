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Ру Тат
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9 сентября 2021  11:34
Полина Шевчук

Пожарные прибыли к казанской высотке, из подвала которой валит дым

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Сообщение о том, что из подвального помещения дома № 10 по улице Баки Урманче в ЖК «Солнечный город» валит черный дым, пришло сегодня в 11.04 на номер вызова пожарной охраны 101.

На место по второму рангу вызова прибыли пожарные. На месте установлено, что из подвала шестнадцатиэтажки валит дым. Цокольный этаж арендует строительно-монтажная фирма.

Для борьбы с сильным задымлением был применен дымосос. Локализовали возгорание в 11.38 на площади 10 кв. метров. В 11.43 – полная ликвидация. Никто не пострадал.

Обстоятельства уточняются.
 

 

#МЧС РТ #пожар казань
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